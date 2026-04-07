Una nuova ricerca nel campo del cancro ha portato alla luce un legame tra le cellule tumorali e un comune antiossidante. Lo studio si concentra sul metabolismo delle cellule malate, evidenziando come questa sostanza possa influenzarne il funzionamento. La scoperta apre possibili strade per sviluppare terapie mirate, anche se al momento si tratta di risultati preliminari. La comunità scientifica resta in attesa di ulteriori approfondimenti su questa relazione.

La ricerca sul cancro tocca traguardi importanti di giorno in giorno. L’ultima scoperta riguarda il metabolismo delle cellule tumorali. Uno studio rivela che i tumori potrebbero aver trovato un alleato inaspettato nel glutatione, un antiossidante finora considerato esclusivamente benefico per la salute cellulare. Secondo la ricerca, non solo i tumori tollerano questa molecola, ma la utilizzano attivamente come combustibile per alimentare la propria crescita e proliferazione. Tutto questo vuol dire che si può trovare un modo per bloccare l’accesso a questa risorsa possa rappresentare una nuova ed efficace strategia terapeutica. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature lo scorso 18 marzo, è stata condotta dagli scienziati del Wilmot Cancer Institute dell’Università di Rochester di New York. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il cancro si “allea” a un comune antiossidante: la scoperta apre nuovi scenari per le terapie

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