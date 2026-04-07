Un uomo albanese, noto in passato come coinvolto in attività di droga tra Lucca e la piana, ha visto cambiare la sua situazione legale. Dopo aver scontato la pena e aver ottenuto il permesso di soggiorno, ora lavora come muratore ed è sposato con due figli minorenni. La sua vicenda evidenzia un percorso di reinserimento, passando da un passato criminale a una nuova vita lavorativa e familiare.

Lucca, 7 aprile 2026 – Una storia di riscatto. C'è un prima e un dopo nella vita di un muratore albanese, sposato, con due figli minorenni: da boss della droga, arrestato e condannato per spaccio tra Lucca e la piana, a lavoratore che sconta il residuo di pena. Accusato di traffico di droga ma viene assolto dopo 18 anni L’uomo esce per andare al lavoro e torna a casa la sera dove è in detenzione domiciliare. È il secondo tempo di una partita che non è ancora finita. Dopo una condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi per spaccio e un patteggiamento a 2 anni, sempre per gli stessi reati, la questura di Lucca aveva richiesto per l'uomo la revoca del permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il boss della droga cambia vita. E ora ha diritto al permesso di soggiorno

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Ah quindi l’opposizione attuale avrebbe liberato boss mafiosi “con la scusa del Covid”. Questa gente non cresce mai. x.com