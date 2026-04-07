Il bar-tabaccheria baciato dalla fortuna per Pasqua due ricche vincite in pochi giorni Un cliente | Mi serviranno per sostenere un po' di spese

Durante il fine settimana di Pasqua, il bar-tabaccheria di Forlimpopoli ha registrato due vincite significative a pochi giorni di distanza. Due clienti si sono presentati al punto vendita di via Ho Chi Min e hanno portato a casa premi consistenti. Una delle persone intervistate ha dichiarato che le vincite saranno utili per coprire alcune spese. La sede si conferma come uno dei luoghi preferiti per tentare la fortuna durante le festività.

Nel fine settimana di Pasqua, infatti, ha dispensato due generose vincite ad altrettanti clienti che si sono presentati al punto vendita di via Ho Chi Min per tentare la sorte Il Bar Snoopy di Forlimpopoli si conferma tra le mete preferite dalla signora Fortuna. Nel fine settimana di Pasqua, infatti, ha dispensato due generose vincite ad altrettanti clienti che si sono presentati al punto vendita di via Ho Chi Min per tentare la sorte. Entrambi hanno giocato una schedina al Superenalotto. Uno ha giocato una combinazione da 3 euro giovedì scorso, centrando un 3 Superstar che gli è valsa una vincita da circa 2.200 euro. L'altro, invece, si è affidato ad un sistema da 7 euro, ‘timbrata’ il 30 marzo scorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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