Ikea ha avviato una serie di assunzioni in diverse sedi italiane, cercando arredatori e addetti alle vendite, anche senza esperienza pregressa nel settore. Le posizioni disponibili riguardano ruoli legati all’interior design e alla vendita. La multinazionale svela così un piano di recruiting volto a rafforzare il personale nelle sue filiali sul territorio nazionale. Le selezioni sono aperte a candidati di diversa provenienza professionale.

Ikea ha avviato una campagna di assunzioni che coinvolge diverse sedi su territorio italiano, per cercare arredatori e figure legate all’interior design. Le selezioni rappresentano un’occasione interessante per chi desidera lavorare in un contesto internazionale, con possibilità di inserimento sia per candidati con esperienza sia per giovani alla prima occupazione. Quali sono i profili ricercati. Le offerte di lavoro riguardano principalmente la figura dell’ arredatore, un ruolo chiave all’interno dei punti vendita. Si tratta di professionisti che supportano i clienti nella progettazione degli spazi domestici, proponendo soluzioni funzionali, estetiche e in linea con eventuali esigenze personali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ikea assume arredatori e addetti vendite, anche alla prima esperienza lavorativa

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