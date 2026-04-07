Il Mantova ha ottenuto una vittoria nello scontro diretto contro l’Entella, portandosi a tre punti di vantaggio sui liguri in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria dei virgiliani, che hanno portato a casa i tre punti cruciali nella lotta per la salvezza. La squadra di casa ha segnato un gol di gioiello di Marras, consolidando la propria posizione nella zona più tranquilla della graduatoria.

di Luca Marinoni MANTOVA Scontro salvezza vinto con l’ Entella e Mantova a +3 sui liguri e sulla zona calda della classifica. Un successo per 1-0 tanto importante quanto voluto dalla squadra di Modesto, capace di mantenere maggiormente l’iniziativa, ma anche di sprecare le migliori occasioni della gara. Solo una magia su punizione di Marras al 39’ della ripresa riesce a rompere gli equilibri e a regalare ai biancorossi tre punti che possono valere un’intera stagione. "Ha colpi importanti e lo ha dimostrato, regalandoci una gioia enorme - afferma Modesto parlando del match winner - I ragazzi vogliono raggiungere l’obiettivo, ma sappiamo che la lotta è ancora lunga". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I virgiliani vincono lo scontro diretto. Gioiello di Marras: il Mantova stacca l’Entella

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