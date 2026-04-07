La Fiorentina ha battuto il Frosinone per 5-1, tornando in testa alla classifica. In campo, i viola hanno schierato Leonardelli tra i pali, mentre in difesa c’erano Trapani, Sadotti, Turnone e Sturli. A centrocampo, Montenegro, Conti, Deli e Mazzeo, con quest’ultimo sostituito da Croci al 65’. In attacco, Jallow e Keita sono entrati rispettivamente al 76’ e al 46’.

Fiorentina 5 Frosinone 1 FIORENTINA: Leonardelli; Trapani (76’ Evangelista), Sadotti, Turnone, Sturli; Montenegro, Conti (65’ Atzeni), Deli (46’ Keita); Mazzeo (65’ Croci), Braschi (76’ Jallow), Puzzoli. All. Galloppa. FROSINONE: Minicangeli; Luchetti, Pelosi, Obleac; Schietroma (65’ Mboumbou), Molignano (46’ Buonpane), Befani (60’ Cichero), Ndow, Ceesay (46’ Ndoye); Toci, Colley (77’ Fiorito). All. Pesoli. Arbitro: Caruso di Viterbo. Reti: 23’, 32’ e 60’ Conti, 55’ Puzzoli, 71’ Braschi, 88’ rig. Cichero. Cinque gol e primo posto per la Fiorentina Primavera, che nel posticipo della 32a giornata di campionato ha asfaltato per 5-1 il Frosinone penultimo in classifica e si è ripresa la testa della graduatoria, salendo a quota 56 punti (a +1 sulle inseguitrici Parma e Cesena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I viola travolgono il Frosinone e tornano in testa alla classifica. Tris di Conti e Primavera-show

Il Frosinone vince e si regala una Pasqua in testa alla classifica. Padova, è crisi neraIl Frosinone vince e aggancia momentaneamente il Venezia in vetta alla classifica.

Leggi anche: La primavera. Un gol e 4 legni. Battuto il Genoa. Baby viola in testa

Si parla di: Primavera 1. La Fiorentina travolge il Frosinone, manita che vale il primato in classifica; Primavera 1, Fiorentina-Frosinone: cronaca live, formazioni e tabellino.

Diretta/ Fiorentina Napoli Primavera (risultato finale 3-0): Conti cala il tris! (7 febbraio 2026)Otto punti di distacco tra le due formazioni che si sfideranno sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00. Stiamo parlando della diretta Fiorentina Napoli con i Viola terzi in classifica a 39 punti e a -1 ... ilsussidiario.net