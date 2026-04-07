Negli ultimi tempi, sui social si stanno diffondendo video realizzati con occhiali di Meta, spesso senza il consenso delle persone riprese. Questa tendenza ha sollevato numerose preoccupazioni riguardo alla tutela della privacy, poiché molte persone si sono trovate coinvolte in registrazioni non autorizzate. La presenza di questi dispositivi sembra aumentare la possibilità di catturare momenti privati senza che gli individui siano consapevoli di essere filmati.

Stanno diventando un genere sui social, ma in tanti sono preoccupati per l'invasione della privacy: tanto che li chiamano «occhiali da pervertiti» Negli ultimi mesi su TikTok e Instagram sono comparsi sempre più video che seguono lo stesso schema: un uomo si avvicina a una donna sconosciuta in pubblico, prova ad attaccare bottone o a chiederle il numero e riprende il tutto dal proprio punto di vista. È un genere che esiste da tempo, tipico dei cosiddetti “artisti del rimorchio” che vogliono mostrare le proprie tecniche di seduzione, ma quelli che stanno affollando i social hanno la particolarità che chi viene ripreso non se ne accorge, perché sono realizzati con i nuovi occhiali “smart” prodotti da Meta, che esistono da anni ma si stanno diffondendo rapidamente dall’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I video ripresi di nascosto con gli occhiali di Meta stanno diventando un problema

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