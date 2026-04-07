I TARM e i Sick Tamburo insieme in due concerti evento a Milano e a Roma

Due concerti evento sono stati annunciati per l’estate 2026, uno a Milano e uno a Roma, con la partecipazione dei Tre Allegri Ragazzi Morti e dei Sick Tamburo. Si tratta di un nuovo tour che vedrà sul palco entrambe le band in date speciali, creando un momento unico per i loro fan. Le date sono state confermate e si svolgeranno in città diverse, attirando l’attenzione degli appassionati di musica dal vivo.

Un nuovo tour estivo. Due concerti evento. I Tre Allegri Ragazzi Morti hanno annunciato le prime date dei concerti che si terranno nel 2026. Un'estate che si preannuncia imperdibile-per i fan della band. Il doppio live si terrà al Magnolia di Segrate (Milano) il 9 luglio e all’EUR Social Park di Roma il 19 luglio. Un'esperienza che unisce da un lato l’immaginario unico dei Tre Allegri Ragazzi Morti (tra maschere, fumetto e canzoni che hanno segnato almeno tre generazioni) e dall’altra l’urgenza emotiva e diretta dei Sick Tamburo, capaci di trasformare fragilità e tensione in un rock unico. I Sick Tamburo hanno di recente pubblicato il nuovo album “Dementia”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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