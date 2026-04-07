Nel mondo di Hollywood ci sono molte pellicole che, pur essendo state annunciate o anche sviluppate, non sono mai state realizzate. Questi progetti, spesso descritti come sequel o remake, sono stati oggetto di discussioni e scritti di sceneggiature, ma alla fine non sono mai approdati alle sale cinematografiche. La maggior parte di tali idee rimangono nella fase di sviluppo o di pre-produzione, senza mai vedere la luce del giorno.

Ci sono film che arrivano sullo schermo e poi ci sono quelli che restano sospesi in una zona ancora più affascinante: quella dei progetti annunciati, scritti, discussi, a volte perfino sviluppati seriamente, ma mai entrati in produzione. Nel caso dei sequel, questo territorio è particolarmente fertile. L’industria cinematografica tende infatti a capitalizzare il successo: quando un film funziona, il passo successivo è quasi sempre immaginarne un seguito. Ma è proprio in questa fase che le idee iniziano a deformarsi. Più si forza la nascita di un “capitolo due”, più i progetti diventano eccentrici, imprevedibili, a volte apertamente assurdi. Così, accanto ai sequel realmente usciti, esiste una filmografia fantasma fatta di concept estremi, cambi di tono radicali e intuizioni che sembrano sfuggire a qualsiasi logica commerciale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - I sequel perduti di Hollywood: le idee più strane mai finite sullo schermo

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