Questa sera alle 21.20 su Rai 2 prende il via la stagione 2026 di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. I primi ospiti sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. La trasmissione si propone di approfondire le storie e le opinioni dei protagonisti attraverso conversazioni dirette e senza filtri.

C omincia questa sera alle 21.20 su Rai 2 l’attesissima stagione 2026 di Belve, programma di interviste di Francesca Fagnani. Ospiti della prima puntata sono tre donne ospiti di assoluto interesse: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e l’influencer Zeudi Di Palma. Dietro le quinte di Cannes 2022 con Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart, Amanda Lear X Leggi anche › Amanda Lear tra amori e pazzie: le love story con Salvador Dalì e David Bowie Belve 2026, ospiti 7 aprile, le interviste di stasera a Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Amanda Lear a Belve: «Salvador Dalì era impotente». Tra gli ospiti più attesi di sempre, Amanda Lear si racconta a Belve in un’intervista esilarante e profonda, tra ménage a trois, arte, LSD, amori trasgressiv i. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I primo ospiti sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma

Belve: Amanda Lear, Zeudi Di Palma e Micaela Ramazzotti le prime ospitiAmanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma saranno le ospiti della prima puntata di Belve: dal 7 aprile in prima serata su Rai 2 Sono stati...

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Temi più discussi: Belve, dal 7 aprile la nuova stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti della prima puntata; Belve, svelato il primo look di Francesca Fagnani: le anticipazioni del 7 aprile; Amanda Lear a Belve: Con Salvador Dalì niente sesso, era impotente; Belve con Francesca Fagnani riparte su Rai 2 con Amanda Lear e Micaela Ramazzotti.

Amanda Lear racconta i suoi amori a Belve: il rapporto con Salvador Dalì e David BowieTorna questa sera Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che ha visto innumerevoli volti dello spettacolo e dello sport sedersi davanti a lei per confessare i loro segreti più nascosti. Tra ... ilriformista.it

Torna Belve e parte col botto, Micaela Ramazzotti: Con Virzì matrimonio senza amore. Che figuraccia la lite al ristorante. Amanda Lear. Dalì era impotente. I gay ...Roma, 7 aprile 2026 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla ... quotidiano.net

Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata x.com

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