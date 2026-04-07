I precedenti Quelle rimonte firmate Lupoli e Mendicino

Durante gli anni Duemila, l’Ascoli ha dimostrato di riuscire a rimontare una rete di svantaggio in due occasioni, segnando nel finale di partita e nel recupero. In entrambe le situazioni, i gol sono arrivati negli ultimi minuti, ma l’episodio più recente ha visto i rossoblù realizzare due reti nel tempo di recupero contro la Vis Pesaro. Questi episodi precedenti sono stati firmati da giocatori come Lupoli e Mendicino.

Nei campionato degli anni Duemila, l’Ascoli già in due occasioni era riuscito a rimontare una rete di svantaggio andando in gol nel finale di partita e nel recupero, mai però con due reti realizzate entrambe nell’extra-time come avvenuto contro la Vis Pesaro. La prima volta nella stagione 2009-2010. Allo Del Duca il 6 settembre 2009 per la terza giornata del campionato di serie B si gioca alle 12.30 la sfida contro il Mantova. Lombardi in vantaggio con Caridi al 19’della ripresa, Ascoli che spinge a testa bassa, ma trova il pareggio solo al 43’ del secondo tempo con un tiro a giro sul secondo palo del centrocampista Christian Amoroso su assist di Andrea Luci e infine conquista la vittoria con la rete di Arturo ‘The Fox’ Lupoli al 95’ su cross di Mirko Antenucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I precedenti. Quelle rimonte firmate Lupoli e Mendicino Malattie rare, circa 2000 quelle registrate in Puglia: quali sono quelle più diffuse in CapitanataSi è svolto oggi, 23 febbraio 2026, l’Open Day organizzato dal Centro Territoriale Malattie Rare (Ctmr) di Asl Foggia, in occasione della Giornata... Montemesola, Benemerenza Civica all’ispettore Ivan LupoliTarantini Time QuotidianoSarà conferita anche quest’anno la Benemerenza Civica del Comune di Montemesola, riconoscimento assegnato ai cittadini che...