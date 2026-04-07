I fratelli che idearono il cinematografo furono anche inventori molto attivi in altri settori. A loro si devono numerose scoperte tecnologiche, con Auguste che si dedicò anche alla costruzione di ospedali e alla progettazione di trattamenti innovativi. La loro attività non si limitò al cinema, ma coinvolse anche ambiti come la medicina alternativa, con un'attenzione particolare al benessere dei pazienti.

In un’intervista a Pierre Bourget del 1954, Auguste Lumière racconta quanto fosse stata forte in lui, sin dalla sua infanzia, l’attrazione verso lo sviluppo tecnico: P. Bourget: «Qual è l’avvenimento che più l’ha colpita nella sua infanzia e adolescenza?». A. Lumière: «I fenomeni della natura, della vita e della malattia, i cui enigmi mi hanno sempre affascinato». P. Bourget: «Qual è stata la persona che le appariva come la più straordinaria quando era giovane?». A. Lumière: «È difficile risalire a un nome. Amavo soprattutto gli scienziati, perché mi permettevano di imparare, che era la mia unica ambizione. A scuola studiavo molto ed ero il primo della classe. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I Lumière dai film alla medicina alternativa

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Lumière - L'avventura del cinema: arriva al cinema il film di Thierry Frémaux120 vedute dei fratelli Lumière splendidamente restaurate e commentate dal direttore del festival di Cannes, per restituite ai Lumière e al loro gesto cinematografico il posto che spetta loro nella ... comingsoon.it

Thierry Frémaux: I buoni film salvano il cinema e l’Europa. Torniamo alla purezza dei LumièreIn sala dal 3 aprile con la Cineteca di Bologna Lumière - L’avventura del cinema, il documentario di Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes Operai che escono dalla fabbrica, bimbi ... repubblica.it

OPEN CALL: stagione 2026/27 al Teatro Lumière Sai, ogni teatro ha il suo modo di respirare. E ogni tanto apre un po’ di più le sue porte, giusto per far entrare aria nuova, voci nuove, storie che aspettano solo di essere raccontate. Il Teatro Lumière sta face - facebook.com facebook