Internazionale ha selezionato alcuni libri che spaziano tra diversi generi e autori, tra cui

Nel dicembre 2019, Hélène Giannecchini sta per concludere il suo secondo libro e pensa già a quello successivo. Vuole scrivere un libro sull’amicizia. L’amicizia come rifugio, come alternativa alla famiglia di sangue per inventare nuove forme di vita collettiva. “Quando mi lancio in questa avventura ho 34 anni”, racconta a Le Monde: “So benissimo che non metterò su famiglia, nonostante le pressioni che subisco. Sono una donna queer alla ricerca della propria storia e di quella dei propri simili”. Nel percorso di Giannecchini, che è anche storica della fotografia, tutto comincia dai libri e prosegue nelle immagini. A questo punto sa che il suo testo parlerà della memoria fragile e lacunosa delle vite queer che l’hanno preceduta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I libri scelti da Internazionale

Il codice dell'illusionista - Camilla Läckberg

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La vetrina dei libri. I sei scelti da HuffpostArrivato nelle librerie italiane poco più di un mese fa, viene ora consacrato dalla vittoria del Booker Prize, il più importante premio letterario del Regno Unito. Molti conosceranno già Szalay (nato ... huffingtonpost.it

Tanta Luna oggi in prima pagina sulla stampa internazionale. E visto come vanno le cose sulla Terra, giusto così. x.com

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