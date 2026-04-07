i libri scelti da internazionale

Nel dicembre 2019, Hélène Giannecchini sta per concludere il suo secondo libro e pensa già a quello successivo. Vuole scrivere un libro sull’amicizia. L’amicizia come rifugio, come alternativa alla famiglia di sangue per inventare nuove forme di vita collettiva. “Quando mi lancio in questa avventura ho 34 anni”, racconta a Le Monde: “So benissimo che non metterò su famiglia, nonostante le pressioni che subisco. Sono una donna queer alla ricerca della propria storia e di quella dei propri simili”. Nel percorso di Giannecchini, che è anche storica della fotografia, tutto comincia dai libri e prosegue nelle immagini. A questo punto sa che il suo testo parlerà della memoria fragile e lacunosa delle vite queer che l’hanno preceduta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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D’Annunzio genio, scandali, la verita nascosta

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La vetrina dei libri. I sei scelti da HuffpostNel 1999, una grande irlandese scrive la biografia di un irlandese gigantesco. L’incontro è strepitoso, pagine a tratti spietate, quindi d’infinito amore, a raccontare un uomo pieno di contraddizioni ... huffingtonpost.it

La vetrina dei libri. I sei scelti da HuffpostArrivato nelle librerie italiane poco più di un mese fa, viene ora consacrato dalla vittoria del Booker Prize, il più importante premio letterario del Regno Unito. Molti conosceranno già Szalay (nato ... huffingtonpost.it

Si apre la prima tournée internazionale dello spettacolo: dove lo spettacolo del 2009 abbraccia musiche di ogni tempo e acrobazie spettacolari - facebook.com facebook

Nuovo appello per la #pace di #LeoneXIV: la minaccia contro il popolo dell' #Iran non è accettabile, ci sono questioni di diritto internazionale ma molto di più è una questione morale. Vorrei invitare tutti a pensare ai tanti bambini innocenti, agli anziani. Si torni x.com