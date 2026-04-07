La Civitanovese si trova di nuovo in difficoltà, dopo aver sperato di aver superato le problematiche legate ai gol. La squadra si è trovata a dover affrontare nuovamente le stesse difficoltà che avevano caratterizzato la prima parte del campionato, riportando in evidenza le criticità precedenti. La situazione si ripresenta in modo analogo a quanto accaduto nel girone di andata, lasciando invariati i problemi sul fronte offensivo.

Proprio quando sembrava che il problema gol fosse risolto, la Civitanovese è amaramente ripiombata nel medesimo dramma che la assillava nel girone di andata. Finora i rossoblù hanno messo a segno la pochezza di 16 reti (peggior attacco del torneo di Eccellenza ), di cui 7 sono state realizzate nella prima parte del campionato. All’inizio del girone di ritorno, infatti, i rossoblù avevano assunto un buon ruolino di marcia in fase offensiva, facendo registrare 8 realizzazioni in 7 giornate. Piuttosto, i campanelli d’allarme iniziavano a suonare nelle retrovie perché negli stessi sette turni, il portiere Servalli parimenti incassava otto marcature. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I guai della Civitanovese. Polveri bagnate d’avanti

Nessun gol nel 2026. Screzi e polveri bagnate, il Milan aspetta il vero PulisicLa storia è vecchia quanto il calcio: il Mondiale, nei dodici mesi che lo precedono, finisce spesso per diventare una distrazione.

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: inizio con le polveri bagnate per Iapichino. Si avvicina la gara di FabbriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA...

Temi più discussi: Panichelli riscalda il pomeriggio e riapre i play off: Civitanovese sempre più nei guai; Eccellenza, il Trodica inguaia la Civitanovese e vede i playoff; Eccellenza, partenza flash del Trodica: Panichelli condanna la Civitanovese al baratro; Incappucciati e armati di bastoni preparavano un agguato al casello: denunciati sette ultras della Civitanovese.

I guai della Civitanovese. Polveri bagnate d’avantiLa squadra ha il peggior attacco: finora è andata in gol solo in 16 occasioni. Metamorfosi in negativo della difesa: adesso si stanno subendo troppe reti. sport.quotidiano.net

Panichelli riscalda il pomeriggio e riapre i play off: Civitanovese sempre più nei guaiECCELLENZA - Nel recupero della 27ª giornata, vittoria di misura del Trodica Nel gelido pomeriggio primaverile del San Francesco, il Trodica supera di misura la Civitanovese grazie al goal lampo di Pa ... youtvrs.it

Civitanovese “San Francesco” - Trodica (MC) Ore 18:00 # - facebook.com facebook