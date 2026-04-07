I commercianti di coltelli come il Cai | I divieti devono prevedere deroghe non possiamo rimetterci tutti per i maranza

Roma, 4 aprile 2026 – Nei giorni scorsi, il Cai ha dichiarato che i divieti di vendita di coltelli dovrebbero prevedere deroghe, perché le restrizioni troppo rigide rischiano di danneggiare i commercianti del settore. Secondo l’associazione, non tutti i venditori possono essere colpiti allo stesso modo e alcune categorie di prodotti devono essere escluse dalle limitazioni. La richiesta si concentra sulla necessità di un equilibrio tra sicurezza e tutela delle attività commerciali.

Roma, 4 aprile 2026 – Il Cai nei giorni scorsi lo ha scritto in modo chiarissimo, e senza polemiche: la stretta sui coltelli prevista dal decreto sicurezza, per contrastare il fenomeno (preoccupatissimo) dei ragazzi sempre più armati, introduce “limitazioni che possono impattare su milioni di cittadini che praticano escursionismo, alpinismo e attività di soccorso”. Il porto di coltello e la lettera del Cai. Il presidente Antonio Montani ha messo le sue perplessità per iscritto in una lettera indirizzata ai presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. Perché essere trovati fuori casa “con lama affilata o appuntita eccedenti determinate misure” prevede sanzioni severe e prima di tutto il rischio del carcere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I commercianti di coltelli come il Cai: “I divieti devono prevedere deroghe, non possiamo rimetterci tutti per i maranza” La chiusura di viale Giannotti. I commercianti di Gavinana: "Rischiamo di rimetterci ancora"La chiusura del tratto di viale Giannotti da via Caponsacchi verso l’ingresso della città preoccupa e non poco i commercianti della zona. Divieto coltelli: il CAI teme per escursionisti e funghiUn nuovo decreto sicurezza sta per modificare radicalmente le regole di accesso alla montagna nel Trentino-Alto Adige, introducendo un divieto sui... Si parla di: Coltelli vietati, cosa non possono fare escursionisti e cacciatori? Il testo del decreto sicurezza. I commercianti di coltelli come il Cai: I divieti devono prevedere deroghe, non possiamo rimetterci tutti per i maranzaPaolo Dolcimascolo, storico commerciante di coltelli a Roma, dietro il bancone da quasi 45 anni: Ormai in negozio non si parla d’altro, il mercato si è fermato. Sono preoccupati anche i collezionisti ... quotidiano.net Coltelli vietati anche in montagna, il CAI sfida il Decreto Sicurezza: In vetta può salvarci la vitaIl Club Alpino Italiano ha chiesto una deroga esplicita per le attività escursionistiche, alpinistiche e di soccorso in ambiente naturale ... fanpage.it