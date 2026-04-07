I 100 anni della Nazionale di basket | festa in piazzale Accursio dove gli azzurri debuttarono in bianco

Il 4 aprile 1926 si giocò la prima partita ufficiale della Nazionale italiana di basket, in una gara disputata in piazzale Accursio, allora ancora in fase di allestimento. Per celebrare il centenario, la città ha organizzato una cerimonia in quella stessa piazza, dove gli azzurri debuttarono indossando la casacca bianca. La manifestazione ha coinvolto appassionati e storici del settore, riunendo diverse generazioni di tifosi e giocatori.

Milano, 7 aprile 2026 – Era il 4 aprile del 1926, un secolo fa. Una giornata memorabile per Milano, perché proprio all’ombra della Madonnina scese in campo per la prima volta la Nazionale maschile di pallacanestro: i cestisti azzurri per l’occasione indossavano una maglia bianca e si schierarono al Poligono della Cagnola, in piazzale Accursio, nell’area in cui oggi si trovano i giardini pubblici. Di fronte avevano gli avversari francesi per l’amichevole conclusasi con la vittoria dell’Italia, con il punteggio di 23 a 17. A bordo campo, trionfante, l’allenatore Marco Muggiani. Un anniversario che lo scorso sabato il Municipio 8 ha celebrato con un evento aperto a tutti i cittadini proprio in quei giardini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 100 anni della Nazionale di basket: festa in piazzale Accursio dove gli azzurri debuttarono (in bianco) Marzorati guida il centenario del basket azzurro: Milano celebra i 100 anni della Nazionale“Celebrare questi cento anni non significa solo guardare indietro con orgoglio, ma anche guardare avanti con fiducia: il basket non è solo mettere la... Gasperini nella lista della nazionale, nome a sorpresa per gli azzurriLa lista dei possibili CT in ottica futura si sarebbe arricchita di un altro nome eccellente, quello di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma... Temi più discussi: 4 aprile 1926, Italia-Francia 23-17: auguri Azzurri, per i primi 100 anni della Nazionale maschile; Al Belvedere i 100 anni prima partita nazionale pallacanestro maschile; Milano celebra i 100 anni del basket azzurro con un evento speciale; Italia-Francia 23-17: cento anni fa la prima partita della Nazionale. La Nazionale Maschile domani compie 100 anni. Le iniziative della FIP per celebrare l’anniversarioIl 4 aprile del 1926, a Milano, scese in campo per la prima volta la Nazionale maschile. Presso il Poligono della Cagnola, in Piazzale Accursio, si giocò ... basketinside.com Basket, 100 anni fa a Milano il debutto della nazionale maschile. L'anniversario in una mostra e un docufilmLa nazionale italiana s'impose sulla Francia per 23-17. Il match si svolse nel cortile del Poligono della Cagnola. Il coach era Marco Muggiani ... milano.corriere.it Per venerdì 10 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale di quattro ore del settore aereo x.com Il più grande giacimento di gas del mondo, condiviso con il Qatar, garantisce il fabbisogno di Teheran e la stabilità della rete energetica nazionale Leggi l'articolo #SouthPars - facebook.com facebook