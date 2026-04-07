Un analista di Wall Street ha descritto un quadro complesso relativo allo Stretto di Hormuz, affermando che il numero di imbarcazioni che attraversano questa zona supera quello rilevato dai satelliti. Secondo quanto riferito, molte navi riescono a evitare i sistemi di monitoraggio attivando falsi dati di tracciamento o disattivando i dispositivi di localizzazione. La situazione sembra indicare che il passaggio delle navi attraverso lo stretto avvenga in modo più fluido di quanto ufficialmente dichiarato.

«Nello Stretto di Hormuz navigano più imbarcazioni di quanto registrino i satelliti. Molte di queste riescono ad aggirare il blocco disattivando o falsificando i dati di tracciamento. Hormuz non è chiuso come viene descritto». Sigari cubani, occhiali da soli, una valigetta con 15.000 dollari in contanti e un solo obiettivo: scoprire la verità dietro al blocco dello Stretto di Hormuz. Protagonista di questa missione in incognito da film è un analista di Wall Street che lavora per Citrini Research, una piccola società di analisi finanziaria nota per il suo approccio non convenzionale. Un viaggio folle, ambizioso e allo stesso tempo molto rischioso tra acque cariche di tensioni e cieli infestati da droni e missili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz è davvero chiuso? Il folle viaggio di un analista di Wall Street (tra sigari cubani e contanti): «Così passano le navi»

Leggi anche: L'ipotesi di scortare le navi di petrolio che passano per lo stretto di Hormuz

Stretto di Hormuz: quanto è grande e quante navi ci passano all'annoNon è raro che le crisi geopolitiche mettano al centro del mondo zone del nostro pianeta solitamente sconosciute ai più.

Temi più discussi: Guerra Usa-Iran, i banchieri centrali: Crisi lunga. Ma Wall Street chiude in rialzo; La guerra si allarga, ma perché si bombarda?; Dow chiude in rialzo di 220 punti mentre Trump segnala uscita dall'Iran, petrolio in calo; Medio Oriente, la giornata del 1 aprile - LIVEBLOG.

L'analista di Wall Stret in incognito a Hormuz«Nello Stretto di Hormuz navigano più imbarcazioni di quanto registrino i satelliti. Molte di queste riescono ad aggirare il blocco disattivando o falsificando i dati di ... ilmessaggero.it

Stretto di Hormuz chiuso, tensione su petrolio, Gnl e cripto. Come cambiano i prezziLa prima conseguenza dell'attacco sferrato da Israele e Stati Uniti contro l'Iran è anche la reazione forse più temuta per i mercati. Teheran ha chiuso lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale ... ilmessaggero.it

Borse europee in rialzo, sulla scia della chiusura positiva di Wall Street nel giorno di Pasquetta. A sostenere i mercati sono le speranze di de-escalation in vista della scadenza dell'ultimatum di #Trump all'Iran, attesa nella notte. +1,02% +1,2% +0,75 x.com

SpaceX e l'IPO dei record: ufficiale la DATA, Elon Musk pronto a rivoluzionare Wall Street con la scienza - facebook.com facebook