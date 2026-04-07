Il commissario tecnico della nazionale italiana di hockey su pista ha espresso soddisfazione per i progressi della squadra alla Coppa delle Nazioni. In un'intervista, ha riferito che il team sta migliorando e ha condiviso l’obiettivo di conquistare un titolo internazionale. La competizione ha visto la partecipazione di diverse nazionali e si sta svolgendo in un clima di grande concentrazione. Il tecnico ha commentato i risultati ottenuti finora e le prospettive future.

La grande soddisfazione di Alessandro Bertolucci. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha tracciato un bilancio molto positivo al termine della Coppa delle Nazioni 2026, chiusa con la sconfitta di misura degli azzurri, costretti a cedere il passo all’Argentina in finale con il risultato (bugiardo) di 0-2. “Abbiamo fatto una partita ottima, specie a livello di concentrazione e di attitudine – ha detto Bertolucci – sapevamo che per alcuni tratti il pallino del gioco lo avrebbero avuto loro. Noi siamo sempre rimasti in partita, abbiamo avuto le nostre occasioni. Avremmo meritato un goal per andare ai supplementari e giocarcela nella parte finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey su pista, il CT Bertolucci analizza la Coppa delle Nazioni: “Siamo in crescita, il sogno è vincere un titolo”

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HOCKEY BREGANZE, CHE GIOIA! L'UNDER 11 VINCE IL TROFEO "TITA CARRARO" Dopo 3 giorni di sport e di grande hockey, nel pomeriggio di sabato si è disputata la finale della XIX° edizione del torneo Tita Carraro, tra i padroni di casa e le ragazze - facebook.com facebook