La Valpusteria ha vinto anche la quinta partita contro l’HK Olimpija, conquistando così la qualificazione alle Finale del Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La squadra ha ottenuto la vittoria nel quinto match, rendendo ufficiale il passaggio alla fase conclusiva del torneo. Con questa affermazione, la formazione si prepara ad affrontare le ultime sfide della stagione.

Ed è Finale. Valpusteria si è imposta anche in gara-5, approdando all’ultimo atto del Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Un successo ottenuto in rimonta quello dei lupi contro l’HK Olimpija, arpionato soltanto all’extra time. Sono stati infatti gli sloveni a mettere per primi il musetto avanti. Dopo un primo periodo terminato con un nulla di fatto l’ HK trova il goal dello 0-1 al 18:16 grazie a Meyer, sfruttando una situazione di superiorità numerica. La formazione di Brunico però non ci sta e, al 12:25 del terzo ed ultimo periodo, firma il pari con Osmanski, nella fattispecie servito da Frycklund, traghettando così il match all’extra time dove, appena un minuto e sei secondi dal via, timbra la preziosa rete della vittoria con Ticar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Valpusteria batte l’HK Olimpija in gara-5 e approda nelle Finali di ICE League

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