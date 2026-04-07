Gulliver | spettacolo teatrale itinerante

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 si terrà all’Orto Botanico di Catania lo spettacolo teatrale itinerante “Gulliver”, promosso da Officine Culturali di Angelo D’Agosta. La rappresentazione vede la partecipazione di Angelo D’Asssta e Andrea Balsamo e si svolgerà in diversi punti dell’area verde. L’evento si inserisce nella programmazione culturale della città e coinvolge il pubblico in un percorso teatrale all’aperto.

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna in scena all’Orto Botanico di Catania “Gulliver”, lo spettacolo teatrale itinerante a cura di Officine Culturali di Angelo D’Agosta, con Angelo D’Agosta e Andrea Balsamo. Lo spettacolo teatrale di e con Angelo D’Agosta - liberamente tratto dal romanzo “I viaggi di Gulliver” - sarà un’avventura nel fantastico mondo nato dalla penna di Jonathan Swift che, grazie anche alle musiche del maestro Balsamo, prenderà vita in un palcoscenico unico: l’Orto Botanico di Catania. Con l’arrivo della primavera molte delle piante che dimorano nel museo verde dell’Università di Catania si risvegliano e per l’occasione si trasformeranno nelle compagne d’avventura di uno dei viaggiatori più conosciuti della letteratura: Gulliver. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Lo spettacolo itinerante sul Naviglio. La Maria Brasca vista dalla barcaPortare lo spettatore nella Milano di Giovanni Testori proprio mentre attraversa, in senso letterale, la Milano di oggi. Spettacolo teatrale: "Carmen"Tutto accade in un collegio fuori dal tempo, dove le giornate si piegano in giochi di aberrazione nel tentativo disperato di rompere la cortina del...