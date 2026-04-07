Guerra Iran l' allarme dei panificatori a Milano | Michette e filoni a rischio rincaro

I panificatori di Milano hanno espresso preoccupazione riguardo ai possibili aumenti dei prezzi di pane e prodotti da forno a causa del conflitto in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz. La situazione internazionale sta causando timori di rincari che potrebbero influenzare le forniture e i costi delle materie prime utilizzate nelle produzioni. La questione ha attirato l’attenzione di chi lavora nel settore, preoccupato per le ripercussioni sui prezzi al pubblico.

Il conflitto in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz potrebbero riflettersi sui prezzi del pane e dei prodotti da forno in vendita nei panifici della Penisola. L’Unione dei panificatori della Lombardia segnala difficoltà nell’assorbire i rialzi dei costi energetici e non esclude aumenti per michette e filoni. “Questa guerra ci porta un aumento dei prezzi abbastanza indiscriminato, che non si è ancora visto in tutte le sue facce. Il carburante lo vediamo già ora, mentre per quanto riguarda la bolletta della corrente o quella del gas, l’aria che tira parla del 40% di aumenti, quindi cifre importanti per noi. Fino adesso abbiamo ammortizzato i costi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra Iran, l'allarme dei panificatori a Milano: "Michette e filoni a rischio rincaro" Guerra in Iran, l’allarme dei servizi segreti: “Cresce il rischio terrorismo”È un’analisi ampia e strutturata quella contenuta nella relazione annuale dell’intelligence, presentata con il titolo “Governare il cambiamento”, che... Caro energia, l’allarme dei panificatori: “Così non resistiamo a lungo”Firenze, 11 marzo 2026 – E’ allarme tra i panificatori per l’aumento dei costi dell’energia. Temi più discussi: Risorsa cruciale nella guerra in Iran: l'allarme che scuote il Golfo; Guerra in Iran, l'allarme Fmi su prezzi e crescita: Italia più a rischio; Guerra in Iran, l'allarme di Banca d'Italia su crescita e inflazione; Terrorismo in Italia con la guerra in Iran, allarme dell'intelligence per attentati a siti ebraici ma non solo. La guerra in Iran rischia di avere ripercussioni devastanti sul Sistema Sanitario Nazionale, Pregliasco lancia l’allarmeLa guerra in Iran rischia di avere ripercussioni devastanti sul Sistema Sanitario Nazionale, Pregliasco lancia l'allarme ... lanotiziagiornale.it Guerra Iran, l'ultimatum (che scade stanotte) e la trattativa. Raid Usa-Israele al ponte alla periferia di Qom. Esplosioni dopo attacchi sull'isola di KhargL'ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha parlato di «sforzi positivi e costruttivi messi in atto» dal governo di Islamabad «per porre fine alla guerra», e ha dichiarato che questi ... leggo.it La guerra si sposta nuovamente sulle infrastrutture vitali dell'Iran nord-occidentale, arrivando a sfiorare la città sacra di Qom a Nord - facebook.com facebook Guerra Iran, in corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni #iran x.com