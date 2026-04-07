Guerra in Iran e trasporto aereo | cosa deve aspettarsi chi ha un volo a breve? Prenotare le vacanze è un rischio? Domande e risposte

Le notizie di difficoltà nella distribuzione del carburante in alcuni aeroporti italiani stanno creando incertezza tra chi deve partire nel prossimo futuro. Le compagnie aeree stanno monitorando da vicino la situazione, mentre i passeggeri si chiedono se i voli possano subire ritardi o cancellazioni. La situazione si inserisce nel contesto di tensioni legate alla guerra in Iran, che influenzano anche il trasporto aereo nel paese.

Le prime avvisaglie di difficoltà nella distribuzione del carburante in diversi aeroporti preoccupano gli italiani. La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il trasporto di petrolio nel mondo, rischiano infatti di incidere anche sulla stagione turistica estiva. Un contesto di incertezza che provoca timori ai limiti della psicosi. “Ho un volo tra pochi giorni, rischio di non partire?”, “Posso prenotare le vacanze estive?”: i dubbi sono tanti. Il presidente dell’ Enac, Pierluigi Di Palma, già nei giorni scorsi si è affrettato a sottolineare che, al momento, “i voli sono al sicuro “. Ma le prossime settimane saranno fondamentali per capire se ci saranno delle restrizioni e – eventualmente – di che portata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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"Rispettare accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra. Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l'Iran. Sappiamo far rispettare i trattati". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'informativa urgente sull'utilizzo d - facebook.com facebook

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