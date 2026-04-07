La guerra in Iran ha causato preoccupazioni tra i concessionari in India, che segnalano ritardi e interruzioni nelle consegne. Nel frattempo, i prezzi di petrolio, gas e materie prime utilizzate per la produzione di veicoli sono aumentati, secondo quanto riferito dalla Federazione indiana delle associazioni dei concessionari d'automobili. La situazione ha effetti diretti sul settore automobilistico e sulle forniture di materie prime.

Con il conflitto scoppiato in Iran ormai un mese fa, sono nati diversi problemi anche per quanto riguarda il settore dell'automobile. Tra questi c'è di sicuro quello di possibili ritardi, o peggio ancora interruzioni, nelle forniture o nelle spedizioni a breve termine, come sostenuto dai concessionari automobilistici indiani. Gli stessi hanno avvertito di questo problema, come riportato da Reuters, tramite una nota comunicata dalla Fada (Federation of Automobile Dealers Associations) indiana. Infatti, il conflitto in Medio Oriente ha portato all'aumento dei costi delle materie prime, utili per la produzione dei veicoli, nonostante le vendite totali nell'ultimo anno fiscale abbiano raggiunto uno storico picco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guerra in Iran, concessionari preoccupati in India per ritardi o interruzioni

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