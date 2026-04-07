Il sindaco di Roma ha dichiarato che la città ha ripreso a muoversi e può svolgere un ruolo trainante per l’intero Paese. Secondo le sue parole, Roma non è più ferma, ma si è rimessa in moto. Questa affermazione si basa su un miglioramento della situazione complessiva della città. Il commento si inserisce in un discorso più ampio sulla ripresa urbana e sul ruolo strategico di Roma.

“Roma non è più ferma, si è rimessa in moto e può essere la locomotiva del Paese. Una città che torna a svolgere il proprio ruolo”. Lo afferma il sindaco di Roma, il dem Roberto Gaultieri intervistato da Nicola Porro su Rete 4.I progetti in cantiere per la città e queli già realizzzati (a cominciare dalla metropolitana) non sono conseguenza dei soldi del Giubileo o del Pnrr, chiarisce Gualtieri, “ma di progetti fatti da noi, con tanti interventi. Il Pnrr poi è stata una conquista del governo di cui facevo parte, non è stato un regalo”. Tanti interventi messi a punto, continua, perchè “Roma era ferma, cadeva a pezzi. Abbiamo dimostrato che a Roma le cose si possono fare”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gualtieri: ‘Roma può essere locomotiva Paese’

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