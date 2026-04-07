Le autorità hanno segnalato che gli scali di Brindisi, Reggio Calabria e Pescara dispongono di riserve di carburante molto ridotte. A Brindisi, le scorte sono sufficienti solo per voli di stato, operazioni di ricerca e soccorso, e servizi ospedalieri. Le scorte sono scarse anche negli altri aeroporti, creando potenziali problemi per le operazioni di volo nelle rispettive regioni.

Il caldo di Pasquetta è niente se paragonato alla settimana bollente che attende l’esecutivo. Oggi alle 16 è prevista un’informativa urgente con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’Aula della Camera, sull’Iran e sull’utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle Forze armate statunitensi. Crosetto parlerà di Sigonella e, al contrario di quanto avviene per le comunicazioni in Aula, essendo un’informativa, non ci saranno risoluzioni né voti. Il ministro ha già spiegato che ha fatto scattare il divieto perché mancava la consultazione preventiva, come previsto dagli accordi internazionali. Puntualizzerà anche che nulla è cambiato e nulla vuole cambiare nei rapporti con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Guai per il governo: scali senza carburante

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