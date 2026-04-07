Gruppo Casalasco | al via il nuovo programma di screening preventivo per i dipendenti

Il Gruppo Casalasco ha avviato un nuovo programma di screening preventivo per i dipendenti. Il progetto si chiama

Il servizio propone tre percorsi di screening differenziati: Donna, Uomo e Sport, con pacchetti di analisi completi e mirati "La Fondazione Aragona nasce per servire questo territorio e le persone che lo abitano. Collaborare con un'azienda radicata come Casalasco, portando la prevenzione sanitaria dentro i luoghi di lavoro, è esattamente il modo in cui intendiamo farlo", commenta Marchini Luigia Presidente della Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Casalasco, al via il nuovo programma di screening preventivo per i dipendentiL’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona di San Giovanni in Croce Il Gruppo Casalasco...

Polemica in Rai per il nuovo programma di Cerno, Usigrai: “Basta esterni, smacco inaccettabile ai dipendenti”Il sindacato dei giornalisti Rai annuncia una segnalazione formale alla Corte dei Conti contro il ricorso ai collaboratori esterni.

Temi più discussi: Seminario di formazione su agricoltura rigenerativa e decarboniazzione per gli agricoltori del Gruppo Casalasco; Cina, aquiloni giganti colorano il cielo della Mongolia interna; Smart working, da oggi nuove regole per piccole e medie imprese: le novità; Alcaraz-Baez oggi a Montercarlo, orario e come vedere match in tv.

Gruppo Casalasco: al via il nuovo programma di screening preventivo per i dipendentiIl servizio propone tre percorsi di screening differenziati: Donna, Uomo e Sport, con pacchetti di analisi completi e mirati ... parmatoday.it

Campagna del pomodoro, al via i Recruiting DayGruppo Casalasco si prepara a una nuova campagna di trasformazione del pomodoro, uno dei momenti più cruciali dell’anno sia dal punto di vista produttivo, sia per il valore che rappresenta per ... avvenire.it

Consorzio Casalasco del pomodoro (CR): flessibilità selvaggia nei turni, ferie forzate, discriminazioni nell'assegnazione dei servizi, questa storia deve finire. PRONTI ALLA LOTTA PER UN LAVORO GIUSTO E PER IL TEMPO DI VIVERE. #SCHIAVIMAI - facebook.com facebook