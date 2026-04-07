Grosseto ApiService assume 34 persone | focus su famiglia e green

A Grosseto, un'azienda locale ha annunciato l'assunzione di 34 persone, con un inserimento previsto da aprile a ottobre 2026. La selezione riguarda diverse posizioni e si inserisce in un piano di ampliamento delle attività dell'azienda, che ha deciso di puntare anche su iniziative legate alla famiglia e alla sostenibilità ambientale. L'annuncio è stato comunicato attraverso canali ufficiali dell'impresa.

A Grosseto, l’azienda ApiService srl apre le porte a 34 nuovi collaboratori per il periodo che va da aprile a ottobre 2026. L’iniziativa mira a potenziare la forza lavoro della società guidata da Carla Novembri e Manuel Serasini. L’operazione di reclutamento riguarda personale di ogni nazionalità ed età, sia uomini che donne. I candidati possono inviare i propri profili professionali scrivendo all’indirizzo email [email protected] oppure tramite un messaggio al numero 379 1866553. Un modello di lavoro tra flessibilità e stabilità sociale. Il regime orario previsto per queste posizioni prevede 35 ore di attività ogni settimana, con una fascia temporale che va dalle 9 alle 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, ApiService assume 34 persone: focus su famiglia e green Leggi anche: L’Ecoforum di Legambiente fa tappa a Perugia: focus su rifiuti e imprese “green” Focus di Cna sull’ospitalità extra-alberghiera: rappresenta il 34% dei pernottamenti in provinciaGrande partecipazione, ma soprattutto numerose richieste di approfondimento, alla quarta edizione di Affitto Fatto, la serie di incontri organizzati...