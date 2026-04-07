Durante la Pasquetta in un comune della provincia, alcune persone hanno consumato nutrie, attirando l’attenzione sulle questioni legate alla sicurezza alimentare. Un medico ha commentato che, anche senza vaccinazioni specifiche, mangiare questi animali comporta rischi sanitari simili a quelli derivanti dal consumo di roditori. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione e sulla regolamentazione di queste pratiche nel territorio.

“A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i top i. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topi e nutrie”. È con questo duro intervento sui social che l’infettivologo genovese Matteo Bassetti ha lanciato l’allarme su una delle notizie più bizzarre e discusse delle ultime festività pasquali. Il teatro di questa insolita iniziativa culinaria è Gerre de’ Caprioli, un piccolo comune in provincia di Cremona. Qui, complice la tradizionale grigliata del lunedì dell’Angelo, il sindaco Michel Marchi ha lanciato una proposta (che si è tradotta in realtà) per affrontare il grave problema del sovrappopolamento delle nutrie, una specie infestante che sta devastando gli argini e le campagne del Nord Italia: grigliare le nutrie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Grigliata di nutrie per Pasquetta? Non si fanno i vaccini ma mangiano i topi”: l’ira di Matteo Bassetti dopo quanto successo a Gerre de’ Caprioli

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