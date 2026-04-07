Una delle attrici più amate del panorama horror potrebbe entrare nel cast di Gremlins 3, il nuovo sequel del celebre film di Joe Dante. Warner Bros. sta infatti accelerando i lavori di produzione e si sarebbe concentrata su questa giovane attrice, nota per aver recitato in altri film del genere. La scelta sembra puntare a portare una figura di grande appeal tra i fan della saga, anche se ancora non sono stati svelati ulteriori dettagli sul progetto.

Warner Bros. sta accelerando la produzione del nuovo sequel del cult horror di Joe Dante e avrebbe messo gli occhi su una giovane star che in fatto di orrore ha una certa esperienza. Di un nuovo capitolo della saga dei Gremlins si parla ormai da anni, ma finora non c'è stato niente di più di qualche proclama caduto nel vuoto. Verso la fine dello scorso anno, la Warner Bros. ha finalmente annunciato che Gremlins 3 sarebbe ufficialmente in fase di sviluppo, fornendo perfino una data di uscita: il 19 novembre 2027. Adesso lo scooper Daniel Richtman avrebbe anche anticipato la possibile protagonista nel mirino dello studio, una star di primo piano: si tratta dell'interprete di Scream e Mercoledì Jenna Ortega. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gremlins 3: una star amatissima guiderà il cast?

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Gremlins 3 Announcement Trailer | Made By Me :)

Si parla di: Jenna Ortega in trattative per un ruolo da protagonista in Gremlins 3.

Gremlins 3: una star amatissima guiderà il cast?Warner Bros. sta accelerando la produzione del nuovo sequel del cult horror di Joe Dante e avrebbe messo gli occhi su una giovane star che in fatto di orrore ha una certa esperienza. movieplayer.it

Jenna Ortega sarebbe in trattativa per un ruolo da protagonista in Gremlins 3Scopri tutte le novità su Gremlins 3: cast, trama e il possibile arrivo di Jenna Ortega nel nuovo capitolo prodotto da Spielberg. cinefilos.it