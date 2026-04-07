Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato martedì 17 marzo su Canale 5, portando in onda la prima puntata. I concorrenti sono entrati nella casa, dando il via alla nuova edizione del reality show. La trasmissione proseguirà con puntate settimanali e il pubblico potrà seguire le dinamiche tra i partecipanti fino alla conclusione prevista. La durata dell’edizione e il cast completo sono stati annunciati in questa prima fase.

Ilary Blasi è tornata al timone del reality show di successo di Canale 5. Tutte le informazioni sugli appuntamenti (in diretta) e sui protagonisti L’attesa è finita. Il Grande Fratello Vip martedì 17 marzo ha preso il via su Canale 5 e i telespettatori hanno avuto finalmente modo di ‘entrare’ nella casa più spiata d’Italia. Proprio come i concorrenti, i veri protagonisti della trasmissione di successo. Alla conduzione Ilary Blasi, che è ritornata al timone del reality show dopo anni di assenza. Con lei, nelle vesti di opinioniste pronte a commentare senza filtri le dinamiche, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Gf Vip: per Selvaggia Lucarelli cachet stellare, ma tornerà anche a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Today.it

Grande Fratello Vip 2026 puntate, cast concorrenti e quando finisce

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Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it

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