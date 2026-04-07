Granata sentenza vicina Aspettando il Ravenna

La partita di Carpi si è conclusa con una sconfitta più deludente rispetto a quella contro il Bra, con quattro giocatori esclusi dall’inizio, tra cui Kabashi, Caponi, Vitali e Yeboah. La formazione schierata dal Pontedera ha mostrato segnali di stanchezza e poca reattività, lasciando intuire che la squadra abbia ormai poche speranze di evitare la retrocessione. La sentenza definitiva sembra ormai vicina, in attesa della partita contro il Ravenna.

La partita di Carpi è stata, se possibile, ancora più avvilente di quella col Bra. Già l’esclusione nell’undici iniziale di quattro giocatori come Kabashi, Caponi, Vitali e Yeboah, ha dato la sensazione che il Pontedera avesse deposto le armi da combattimento, rassegnandosi alla retrocessione. Si potrebbe obiettare che nelle gare precedenti neppure con Kabashi, Caponi, Vitali e Yeboah contemporaneamente in campo la squadra di Braglia abbia fatto mirabilie riuscendo a vincere qualche partita. E sarebbe un’obiezione ammissibile. Tuttavia è anche vero che in una sfida come quella del Cabassi, nella quale il Pontedera doveva cercare quella... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Granata, sentenza vicina. Aspettando il Ravenna Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granataBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment... Vetrine in gara e mercatino aspettando il falò"Un importante momento dell’anno in cui ci ritroviamo insieme per celebrare San Giuseppe, l’arrivo della primavera e la bellezza del nostro...