Governo alla prova dell’Aula

Oggi pomeriggio il ministro della Difesa sarà chiamato a confrontarsi in aula, seguito giovedì dalla premier. La discussione riguarda questioni di rilevanza politica e istituzionale. La presenza dei rappresentanti del governo si inserisce in un momento di attenzione su temi legati alla sicurezza e alle decisioni politiche recenti. La seduta si svolge in un clima di attesa, con interventi e domande da parte dei parlamentari.

Oggi pomeriggio il ministro della Difesa Guido Crosetto, giovedì la premier Giorgia Meloni. Dopo la pausa pasquale l’attività parlamentare riprende con due informative, fortemente sollecitate dalle opposizioni, su due temi molto discussi, da un lato la guerra e il possibile coinvolgimento dell’Italia, dall’altro la tenuta e le prospettive del governo in mezzo alla crisi internazionale e dopo il ‘terremoto’ del referendum, che ha bocciato la riforma della giustizia. Si tratta, in entrambi i casi, di informative e non di comunicazioni, particolare rilevante perché, in questo caso, non è previsto alcun voto dell’aula (di solito su una... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ucraina, Europa alla prova. Meloni: no soldati italiani a Kiev

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Mentre il Governo lavora per garantire sicurezza, approvvigionamenti e tutela degli interessi nazionali, c’è una sinistra che continua a limitarsi alla protesta, senza avanzare proposte concrete. #giorgiameloni #governomeloni #fratelliditalia x.com