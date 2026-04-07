Il Comune di Gorgonzola ha avviato il progetto “Città Sicura”, destinando circa 40 mila euro a nuove tecnologie di sorveglianza urbana. Tra gli strumenti adottati ci sono targa-alert e fototrappole, strumenti utilizzati per monitorare il traffico e prevenire atti illeciti. La decisione riguarda l’installazione di dispositivi di controllo in diverse zone della città, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza pubblica.

Il Comune di Gorgonzola potenzia la sicurezza urbana con il progetto Gorgonzola città sicura, investendo quasi 40mila euro in tecnologie di sorveglianza. L’iniziativa, che prevede l’installazione di telecamere e fototrappole, beneficia per metà di un finanziamento regionale. L’amministrazione locale ha ottenuto l’accesso a fondi regionali dopo che 220 comuni hanno presentato domanda. Gorgonzola è tra i 96 enti lombardi selezionati per ricevere il contributo economico. Il piano operativo nasce da un’idea tecnica del comandante Antonio Pierni. L’obiettivo primario è contrastare il degrado urbano, gli atti vandalici e l’abbandono illegale di rifiuti nel territorio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorgonzola lancia “Città Sicura”: tra targa-alert e fototrappole

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