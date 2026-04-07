Golfo fragile spiraglio diplomatico Trump avverte l’Iran | Possiamo distruggervi in una notte

Nel Golfo si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con un tentativo di tregua di 45 giorni. Tuttavia, Teheran ha rifiutato di accettare un cessate il fuoco temporaneo, mantenendo alta la tensione nella regione. Nel frattempo, il presidente americano ha lanciato un avvertimento diretto all’Iran, affermando di poterli distruggere in una notte. La situazione resta delicata e il rischio di un’escalation continua a essere presente.

Tentativo di tregua di 45 giorni tra Usa e Iran, ma Teheran rifiuta il cessate il fuoco temporaneo.. Un nuovo tentativo della diplomazia prova a fermare – o almeno congelare – il conflitto nel Golfo, ma il rischio di un’escalation resta concreto. I mediatori internazionali hanno messo sul tavolo il cosiddetto “accordo di Islamabad ”, una proposta di tregua di 45 giorni per aprire un negoziato complessivo, che includa anche lo sblocco dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio globale. Un’iniziativa giudicata “ un passo importante ma non sufficiente ” dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha però accompagnato l’apertura diplomatica con nuove minacce a Teheran, fissando un ultimatum definito “ definitivo”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Golfo, fragile spiraglio diplomatico. Trump avverte l’Iran: “Possiamo distruggervi in una notte” L'ultimatum di Trump all'Iran: possiamo distruggervi in una notteL'Iran intero "potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani". Guerra in Iran, Trump minaccia Teheran: “Possiamo distruggervi in una notte”WASHINGTON (USA) – La diplomazia ha tentato un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi... Donald Trump avverte l'Iran: Li colpiremo con una forza mai vista prima