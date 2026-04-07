Goerne il baritono star tra lieder e Schubert giovanile
Il baritono Matthias Goerne, riconosciuto come uno dei principali interpreti del repertorio liederistico, si esibirà con l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali al Teatro Dal Verme. L’appuntamento è previsto giovedì alle 20 e sabato alle 17, con la direzione di Diego Fasolis. La performance include opere di Schubert, con un focus particolare sulla musica giovanile del compositore.
Matthias Goerne considerato uno dei massimi interpreti del repertorio liederistico a livello internazionale, si esibisce con l’ Orchestra de I Pomeriggi Musicali al Teatro Dal Verme giovedì alle 20 e sabato alle 17: sul podio Diego Fasolis. Sempre giovedì alle 18.45 appuntamento riservato agli Under 30 con l’aperitivo e l’incontro con i musicisti. Nella prima parte del concerto Goerne interpreta alcuni Lieder in versione orchestrale trascritti di Alexander Schmalcz. "Un percorso - sottolinea il musicologo Raffaele Mellace - che consente di cogliere la straordinaria coerenza espressiva di un autore capace di dare forma musicale a sentimenti estremi, dalla nostalgia più dolente alla tensione verso una dimensione altra, spesso identificata con la morte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Un libro riscopre il grande baritono. Guido MalfattiUn artista capace di calcare i palcoscenici più prestigiosi senza mai recidere il cordone ombelicale con la sua terra d’origine.