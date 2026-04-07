Nelle immagini si vedono persone che cercano di scappare e spari durante l'assalto a un consolato israeliano a Istanbul. Le riprese mostrano momenti di caos, con agenti che intervengono per bloccare la situazione. Il ministero degli Interni turco ha comunicato dettagli sull'incidente e sugli interventi delle forze dell'ordine. La scena si svolge in una zona centrale della città, con testimoni che riferiscono di un episodio di forte tensione.

Gli spari, la fuga delle persone, l’intervento degli agenti. Il ministero degli Interni turco, in una nota, diffuso gli ultimi aggiornamenti relativi all’ attacco armato avvenuto questa mattina, martedì 7 aprile, vicino al Consolato israeliano nel quartiere di Beskitas, a Istanbul, nella parte europea della città. Le autorità hanno confermato che gli assalitori erano in tre ed avevano noleggiato una vettura nella città di Izmit. Uno di loro “affiliato a un’organizzazione terroristica che strumentalizza la religione” è stato ucciso mentre gli altri due, due fratelli, sono stati feriti e arrestati. Uno di loro aveva precedenti per droga. Per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli spari e la fuga delle persone, nei video l’assalto al Consolato israeliano di Istanbul

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Istanbul, spari nei pressi del Consolato di Israele. La polizia: «Neutralizzate 3 persone in mimetica»Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che ... ilmessaggero.it

Respinto assalto al consolato israeliano a Istanbul. Un morto e due arresti x.com

La Stampa. . Colpi di arma da fuoco davanti al consolato israeliano di Istanbul, nella parte europea della città. Secondo i media turchi tre uomini con indosso abiti mimetici avrebbero aperto il fuoco verso l’edificio. Ci sono morti #istanbul #turchia - facebook.com facebook