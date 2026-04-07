Gli astronauti coinvolti nella missione Artemis II hanno condiviso il film che hanno visto durante il periodo di quarantena prima del lancio. Prima di partire per un viaggio che li porterà più lontano dalla Terra rispetto a qualsiasi altra spedizione umana, hanno scelto di guardare un film come parte delle procedure preparatorie. La conferma sulla visione è stata resa nota dagli stessi membri dell’equipaggio.

L’equipaggio della missione Artemis II ha avuto un’anteprima speciale prima di intraprendere il viaggio più lontano dalla Terra mai compiuto da esseri umani. Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch hanno guardato il film L’ultima missione – Project Hail Mary durante la quarantena pre-lancio, un’esperienza che l’astronauta canadese Hansen ha definito “un vero regalo”. I quattro astronauti si trovano attualmente a bordo della navicella Orion della NASA, impegnati in un viaggio di 10 giorni attorno alla Luna che li porta a oltre 400.000 chilometri dalla Terra. Durante un collegamento dallo spazio, Hansen ha condiviso il suo entusiasmo per il film con protagonista Ryan Gosling: “Siamo stati davvero fortunati. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gli astronauti in viaggio verso la Luna rivelano il film che hanno visto in quarantena prima del lancio

Si avvicina il lancio di Artemis 2 verso la Luna: astronauti entrati in quarantenaTre astronauti della NASA e uno dell'Agenzia spaziale canadese sono entrati in quarantena in vista della prima finestra di lancio utile di Artemis 2...

Gli astronauti della Missione Artemis II in quarantena (ed è una buona notizia in vista del lancio)Poche ore fa, per la precisione, alle 17:00 ora di Houston di ieri, i membri dell’equipaggio della Missione Artemis II hanno fatto il loro ingresso...

Temi più discussi: Artemis II, è una notte storica: quattro astronauti in viaggio verso la Luna dopo 53 anni; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II: il team della NASA cresciuto con le missioni Apollo guida il viaggio verso la Luna; Gli astronauti di Artemis II partono per uno storico viaggio verso la Luna.

Artemis II completa il suo viaggio attorno alla Luna, superato il record di distanza dalla Terra di Apollo 13«Siete nella storia» ha detto Trump agli astronauti, che hanno lasciato la sfera d’influenza gravitazionale della Luna dopo sei ore di sorvolo del lato nascosto e hanno cominciato il viaggio di ritorn ... editorialedomani.it

Artemis II, completato il viaggio ‘record’ attorno alla Luna: rotta verso la TerraGli astronauti della missione Artemis II hanno completato il loro viaggio record intorno alla Luna superando il record di distanza dalla terra dell’Apollo 13. lapresse.it

Il Delfino sulla... #Luna Non solo grazie a Lorenzo Insigne, ma per davvero grazie a Rosario Creati! Il super tifoso ha registrato il nome del Pescara, adesso per sempre in orbita sopra la Luna Sul sito della #NASA trovate tutte le informazioni! - facebook.com facebook

Artemis II completa il suo viaggio attorno alla Luna, superato il record di distanza dalla Terra di Apollo 13 x.com