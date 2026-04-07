Gli astronauti di Artemis II hanno guardato Project Hail Mary in quarantena prima di decollare verso lo spazio per la missione lunare: “È stata una vera gioia”. L’astronauta Jeremy Hansen, della missione Artemis II, ha dato un giudizio estremamente positivo al film di Amazon MGM. La visione dell’equipaggio. Il film campione d’incassi non ha stregato solo il pubblico, battendo il record al botteghino mondiale, ma anche degli spettatori speciali. Hansen, insieme agli altri astronauti della missione Artemis II Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, ha avuto l’opportunità di vedere Project Hail Mary prima di partire per la loro spedizione spaziale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli astronauti di Artemis II hanno guardato ‘Project Hail Mary’

Artemis II: Project Hail Mary ha aiutato l'equipaggio a prepararsi per la missioneRyan Gosling ha augurato buon viaggio all'Artemis II in vista della sua storica missione sulla Luna e ritorno, ma il suo film è stato utile in fase...

Luna: gli astronauti di Artemis II hanno sorvolato stasera il satellite terrestre. Sono stati i primi dal 1972 (Foto)Lo riferisce l’Afp, spiegando che i tre astronauti della Nasa Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, insieme al canadese Jeremy Hansen, sono...

Artemis II Astronaut Jeremy Hansen Talks About ‘Project Hail Mary’ & Lauds Ryan Gosling; N18G

Temi più discussi: Project Hail Mary ha convinto anche.. l’equipaggio di Artemis II: Un vero piacere; La geopolitica dello spazio, gli Usa tornano a sognare. Ora la sfida è con la Cina; Artemis II, astronauti hanno visto Project Hail Mary per prepararsi; Ryan Gosling in orbita con 'L'ultima missione: Project Hail Mary' a 164 milioni in Usa.

Si, gli astronauti di Artemis 2 hanno visto Project Hail Mary prima di partire per la LunaEcco che cosa hanno detto gli astronauti dell'equipaggio della missione Artemis 2 a proposito del film con Ryan Gosling. cinema.everyeye.it

Artemis II: Project Hail Mary ha aiutato l'equipaggio a prepararsi per la missioneRyan Gosling ha augurato buon viaggio all'Artemis II in vista della sua storica missione sulla Luna e ritorno, ma il suo film è stato utile in fase di addestramento dell'equipaggio. movieplayer.it

Project Hail Mary ha superato quota 400 milioni di dollari di incasso nel mondo a fronte di un budget di 190 milioni; sta per diventare uno dei film non appartenenti a franchise di maggior successo dell'ultimo decennio. Potrebbe finire la sua corsa con 620-700 - facebook.com facebook

Project Hail Mary è il film di Amazon MGM più redditizio di sempre: ecco i numeri x.com