Gli affari sono affari e attualmente tale espressione è più appropriata che mai

In ambito professionale, l’efficacia delle attività si misura spesso attraverso i risultati concreti ottenuti. La capacità di dimostrare l’efficacia delle proprie azioni rappresenta un elemento chiave per valutare la qualità del lavoro svolto da un professionista. In questa ottica, l’evidenza delle prove raccolte si configura come uno dei tratti distintivi più rilevanti, contribuendo a confermare la validità delle operazioni e delle decisioni prese.

L’evidenza è uno dei caratteri,forse il più importante, che confermano la qualità di ciò che sta facendo un addetto ai lavori. In questi giorni la premier Meloni sta conducendo una campagna acquisti di particolare rilievo. Sarà bene mettere in luce che oggetto dell’ operare in modo commerciale della Signora Meloni, non sono calciatori o atleti del genere, ma idrocarburi di ogni tipo, da portare in Patria con navi e incrementando l’utilizzo delle condutture sottomarine dove è possibile. Per le tratte più vicine potranno essere usati treni e autotreni e anche questa ipotesi sta prendendo corpo. Sintesi di quanto fin quì scritto è che Giorgia... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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"Affari da 14 miliardi": l'asse tra Corea e Russia e gli affari d'oro di Kim Jong UnLa Corea del Nord ha trasformato la guerra in Ucraina in una ghiottissima occasione economica.

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Gli affari di Jacques e Jessica Moretti: quattro locali «affittati e comprati», i mutui milionari e il carcere. Chi sono davveroLa loro 'rete' è descritta dal Corriere della Sera: quattro società - di cui risultano titolari al 50% - e diversi locali. Ovviamente Le Constellation, poi Le Senso, Le Vieux Chalet e Le Constel. leggo.it

Gli affari di Jacques e Jessica Moretti: quattro locali «affittati e comprati», i mutui milionari e il carcere. Chi sono davveroSulla loro coscienza, a prescindere dalle responsabilità penali, avranno comunque per sempre la vita di 47 persone, in gran parte ragazzini minorenni. Ma chi sono davvero Jacques Moretti e Jessica ... leggo.it

A beneficiarne sono i settori di difesa, petroliferi e assicurazioni. A Piazza Affari vanno male i titoli bancari ma salgono Eni, Saipem e Leonardo - facebook.com facebook

RT @elio_vito: Gli amori di un ministro sono affari suoi, la credibilità di un ministero sono affari di tutti. Meloni decida cosa fare di q… x.com