Giudice Sportivo multa per l’Inter | ecco il motivo Anche il Milan colpito

Dopo la 31ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha annunciato sanzioni economiche per alcune squadre, tra cui l’Inter e il Milan. Le multe sono state comminate in seguito a comportamenti o episodi verificatisi durante le partite, e sono state rese note attraverso un comunicato ufficiale. Gerardo Mastrandrea, il giudice incaricato, ha firmato le decisioni relative alle sanzioni pecuniarie.

Il post-partita della 31^ giornata di Serie A si sposta dalle scrivanie del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha ufficializzato le sanzioni pecuniarie per alcuni dei club più prestigiosi del campionato. Tra ritardi organizzativi e comportamenti poco regolamentari delle tifoserie, le decisioni del Giudice hanno colpito le casse di Milan e Inter, delineando un quadro di rigore disciplinare. La sanzione più pesante è stata comminata ai rossoneri, puniti per una gestione dei tempi di gioco non conforme ai regolamenti della Lega. Il club ha ricevuto una multa di 25.000 euro per il ritardo di 2? dell’inizio della partita e di 3? del secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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