Gite scolastiche sempre più un lusso? A Trieste la comunità si mobilita | raccolti 1.200 euro su GoFundMe per far partire tutti i ragazzi

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste, molte famiglie trovano difficile permettersi di inviare i propri figli in gita scolastica con pernottamento, dato che il costo medio si aggira intorno ai 440 euro a persona. Per cercare di aiutare le famiglie meno abbienti, la comunità locale ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe, ottenendo finora circa 1.200 euro. La somma raccolta sarà destinata a coprire le spese di partecipazione degli studenti.

Il conto è presto fatto: 440 euro a testa. Questa è la spesa media pro capite per una gita scolastica con pernottamento, secondo l’indagine condotta su un campione di 1.500 alunni di medie e superiori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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