Gite scolastiche sempre più un lusso? A Trieste la comunità si mobilita | raccolti 1.200 euro su GoFundMe per far partire tutti i ragazzi

A Trieste, molte famiglie trovano difficile permettersi di inviare i propri figli in gita scolastica con pernottamento, dato che il costo medio si aggira intorno ai 440 euro a persona. Per cercare di aiutare le famiglie meno abbienti, la comunità locale ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe, ottenendo finora circa 1.200 euro. La somma raccolta sarà destinata a coprire le spese di partecipazione degli studenti.

Il conto è presto fatto: 440 euro a testa. Questa è la spesa media pro capite per una gita scolastica con pernottamento, secondo l’indagine condotta su un campione di 1.500 alunni di medie e superiori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gite scolastiche, è crisi: uno studente su due resta a casa. I viaggi costano troppo, ma c’è anche chi non ha voglia di partire con i compagniLe gite scolastiche nel 2026 non sono più per tutti: quasi la metà degli studenti italiani quest’anno non parteciperà al viaggio d’istruzione.

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Temi più discussi: Gite scolastiche, sempre più studenti rinunciano; Uscite didattiche, Lunga vita alle gite contro non siamo volontari né missionari. Il dibattito sui social; Gite scolastiche al collasso: metà degli studenti resta a casa; Gite scolastiche e prof indisponibili, oltre 4 studenti su 10 resteranno a casa.

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Bonus gite scolastiche più inclusivo: si ampliano i limiti dell’IseeLa soglia di reddito per ottenere lo sconto sui viaggi d'istruzione dei figli diventa più generoso. Una mappa per capire se si rientra nei nuovi parametri e non perdere il contributo ... iodonna.it

Gite scolastiche: quasi la metà degli studenti rischia di restare a casa - facebook.com facebook

Le gite scolastiche tornano al centro del dibattito dopo l’intervento del giornalista Camillo Langone, che sulle colonne de Il Foglio ha definito queste esperienze un’eredità del passato ormai priva di senso nell’attuale contesto sociale. x.com