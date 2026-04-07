Gita al faro – visita al faro di Bari
Nel mese di aprile, sono previste diverse visite guidate al faro di Bari, uno dei simboli storici della città. Le date indicate sono sabato 11 aprile alle 10:30, domenica 19 aprile alle 17:30 e sabato 25 aprile alle 17:30. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Mar di Levante, che accompagnerà i visitatori alla scoperta di questa struttura costruita nel 1869 e ancora oggi in funzione.
Sabato 11 aprile ore 10:30; Domenica 19 aprile ore 17:30 e Sabato 25 aprile ore 17:30Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di altitudine), è il terzo faro più alto d’Italia e il 22° nel mondo! All’interno visiteremo il Museo della Radio, allestito in ricordo del primo collegamento radiotelegrafico via etere con il Montenegro, realizzato proprio da Guglielmo Marconi il 3 agosto 1904 dal faro di San Cataldo. Un viaggio tra scienza, storia e mare.Nota bene: al momento non è possibile salire alla Lanterna. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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