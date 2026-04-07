La regione ha approvato un investimento di 4,7 milioni di euro destinato ai lavori di miglioramento delle strade locali, con l’obiettivo di preparare le infrastrutture per il passaggio del Giro d’Italia nel 2026. La cifra è stata assegnata dalla Giunta regionale, che ha deciso di destinare le risorse specificatamente a questo scopo. I lavori riguarderanno principalmente interventi di manutenzione e adeguamento delle arterie principali e secondarie.

La Giunta regionale della Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro per l’adeguamento dell’infrastruttura stradale in vista del Giro d’Italia 2026. L’investimento, finanziato tramite il Piano Sviluppo e Coesione, servirà a preparare il territorio per la 109esima edizione della corsa. L’evento vedrà il passaggio dei ciclisti nel capoluogo lucano il 13 maggio, all’interno della quinta tappa che collegherà Praia a Mare a Potenza per un totale di 204 chilometri. Il presidente Vito Bardi ha evidenziato come tale operazione sia fondamentale per dare impulso alla visibilità economica e turistica della regione. Una strategia di decentramento tra Pollino e Val d’Agri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia 2026: 4,7 milioni per sbloccare il turismo in Basilicata

Basilicata: 4 milioni per dimezzare le attese entro il 2026La Giunta regionale della Basilicata ha approvato stanziamenti pari a quasi 4 milioni di euro per il contenimento delle liste d’attesa nel 2026.

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Uno dei momenti più emozionanti del giro delle Fiandre 2026 vissuto in cabina di commento dai nostri telecronisti “La cartolina” che tutti volevano vedere con i 5 protagonisti della corsa tutti appaiati #Ciclismo #Cycling #Ronde #Flanders #RVV2 x.com