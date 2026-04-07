Giovinazzo – la città di Perseo

Sabato 11 aprile alle ore 17.00 si svolgerà una passeggiata nel centro storico di Giovinazzo, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II presso la fontana. Il percorso attraverserà vicoli lastricati di chianche, piazzette nascoste, torri medievali, chiese antiche e palazzi nobiliari, offrendo un’immagine della città più autentica. L’evento invita i partecipanti a scoprire angoli ricchi di storia e architettura.

Giovinazzo – La città di PerseoSabato 11 aprile – Ore 17.00Punto d’incontro: Piazza Vittorio Emanuele II, co fontanaUna passeggiata nel cuore della Giovinazzo più autentica, tra vicoli lastricati di chianche, piazzette nascoste, torri medievali, chiese ricche di storia e palazzi nobiliari che raccontano secoli di arte e cultura. Con le nostre guide scopriremo i tesori nascosti del borgo antico e le storie che rendono questa città un luogo incantato, legato alla figura mitologica di Perseo.Costo: 15€I minori pagano 5€ (per la visita guidata)Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 (inserendo cognome e numero dei partecipanti) Rinviato - “Dalla regia ci dicono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Rieti: LDA e Aka7even al Perseo il 12 aprileSabato 12 aprile alle ore 17:30, il Centro Commerciale Perseo diventerà il palcoscenico di un incontro diretto tra i fan e due delle voci più...

Temi più discussi: Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo; L'Hockey su pista in Italia ha una capitale, un Maradona e 4 resurrezioni: benvenuti a Giovinazzo; Tabellino partita Benevento 5 vs Defender Giovinazzo; Giovinazzo, la piazza è sott’acqua dopo il maltempo. Il sindaco: Nessuna criticità grave, ma serve prudenza.

L'editore Stefano Giovinazzo presenta RomAntica. «Racconto la città e la sua storia ridando vita ai quartieri»«Romantica e concreta. Roma è una città meravigliosa che non riesce a staccarsi dal passato, dai piccoli particolari che ci ... iltempo.it

Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTOStraordinaria partecipazione alla bellissima mattinata organizzata dall'Info Point turistico di Giovinazzo. Nella mattinata del Lunedì dell'Angelo, 6 aprile, è stata aperta in via straordinaria la chi ... giovinazzoviva.it

Buona pasquetta Un alba fantastica sul lungomare di Giovinazzo BA - facebook.com facebook