Gioacchino Amico chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni

Gioacchino Amico, 39 anni, originario di Canicattì e residente a Terrasini, è stato intercettato mentre si incontrava con esponenti di un partito politico. Di recente, si è iscritto a quel partito, guidato da una leader di rilievo nazionale. Amico ha scelto di collaborare con le autorità, promettendo di fornire dettagli su un’alleanza tra diverse organizzazioni criminali che operano nel Nord Italia. Le sue dichiarazioni potrebbero avere implicazioni importanti nelle indagini in corso.

Si chiama Gioacchino Amico, 39 anni, siciliano di Canicattì (Agrigento) residente a Terrasini (Palermo), l’uomo che promette di portare nuove e scottanti rivelazioni nelle indagini su Hydra, l’alleanza tra mafia, ‘ndrangheta e camorra per mettere le mani sulla Lombardia. Lo scorso gennaio, il 39enne – che secondo gli inquirenti sedeva al vertice del presunto “sistema mafioso lombardo” – ha deciso di collaborare con la giustizia e diventare a tutti gli effetti un pentito. Il 26 gennaio, ha inviato una mail in cui comunica di voler collaborare con le indagini. Una settimana più tardi, si svolge l’interrogatorio, interamente videoregistrato, davanti ad Alessandra Cerreti e Rosario Ferracana, sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano. 🔗 Leggi su Open.online

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Sì vola! Ennesima scoperta di Report. Uno scatto del 2019 immortala Gioacchino Amico, all'epoca referente del clan Senese in Lombardia e ora collaboratore di giustizia, con Giorgia Meloni. Vicino a Fratelli d'Italia, aveva un pass alla Camera. Report rivela: “Il - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni anziché rispondere alla domanda, sollevata grazie ad una notizia pubblicata da Report (il pezzo va in onda il 12 aprile su Rai3) sul perché la premier abbia una foto con tale Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e oggi c x.com