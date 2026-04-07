Dal 3 aprile è disponibile in Italia un nuovo graphic novel pubblicato dalla giovane casa editrice Gigaciao. Si intitola

Con la giovane casa editrice Gigaciao, continuano le sorprese internazionali: un nuovo graphic novel viene lanciato in Italia dal 3 aprile. La piccola Genia e la sfida del Sultano è un volume autoconclusivo che fa parte di una serie di due storie per ragazzi e ragazze firmate da Álvaro Ortiz, fumettista spagnolo seguitissimo e molto amato, conosciuto in Italia per Murderabilia (Bao Publishing, 2019). Un importante sultano appassionato di Shatranj (il gioco antenato degli scacchi) si convince a evocare un suo vecchio amico genio per trovare qualcuno con cui giocare alla pari; dalla lampada tuttavia si manifesta una piccola genia bambina della stessa età di sua figlia, con la quale fa subito amicizia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gigaciao presenta La piccola Genia e la sfida del Sultano di Álvaro Ortiz

La piccola genia e la sfida al Sultano è una piccola gemma da recuperareDopo tanta attesa, sta per giungere una piccola perala che tutti devono assolutamente leggerla.

Vergil Ortiz Jr. vs. Jaron Ennis: la sfida slittata per l'arbitratonel contesto della boxe pesi 154 libbre, la situazione tra Jaron Ennis e Vergil Ortiz Jr.

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