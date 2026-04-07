L’allenatore della squadra grigiorossa ha ammesso che la partita contro il Bologna si è conclusa con una sconfitta che rende più difficile il cammino verso la salvezza. Ora, tutto è rivolto al prossimo impegno contro il Cagliari, in programma sabato alla Unipol Domus. La squadra si prepara per questa sfida, con l’obiettivo di ottenere punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica.

Marco Giampaolo analizza la sconfitta della squadra grigiorossa contro il Bologna, un risultato che complica il percorso verso la salvezza prima del prossimo impegno cruciale contro il Cagliari sabato prossimo alla Unipol Domus. Il tecnico dei lombardi ha ammesso che gli avversari hanno dimostrato una superiorità tattica, riuscendo a superare i tentativi di pressione impressi dalla sua formazione. L’equilibrio della gara è saltato molto presto, con un gol subito dopo soli 2 minuti di gioco che ha reso estremamente difficile la rimonta. Nonostante l’esordio negativo, l’allenatore ha voluto sottolineare come nel corso del secondo tempo il gruppo abbia mostrato un atteggiamento dignitoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giampaolo ammette: “Bologna superiore”, ora tutto punta al Cagliari

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