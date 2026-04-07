Nel corso del GF VIP 2026, si sono intensificate le tensioni tra alcuni concorrenti a seguito del cosiddetto

Continuano le conseguenze del “Mutanda Gate”, scattato al GF VIP 2026. Lo scherzo dell’intimo portato in giro per la casa ed annusato da Renato Biancardi e Nicolò Briganti ha mandato in tilt Lucia Ilardo che ha creato un vero e proprio caso sullo scherzo che ha coinvolto anche la coinquilina Blu, responsabile di aver dato sotto la porta le proprie mutandine ai due uomini. Il risentimento di Lucia si è allora trasformato in una disamina di quanto successo, coinvolgendo tutta la casa, fino ad entrare in discussione con Nicoló Briganti, al quale all’inizio del reality avrebbe voluto avvicinarsi, ma soprattutto con Renato. Leggi anche: “Mutanda Gate”, al GF VIP Lucia Ilardo contro Renato e Nicolò Con Biancardi c’è stato infatti un flirt che li ha visti uniti sotto le lenzuola. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, astio di Renato verso Lucia: “Non mi va di avere rapporti con te”

GF Vip 8, Raul affonda Lucia: “Avresti potuto evitare di andare a letto con Renato"Raul Dumitras interviene nella polemica sulle mutande di Blue Prezia e sposta l'attenzione su Lucia Ilardo, rivelando dettagli che alimentano...

GF Vip: Renato Biancardi svela l’intimità con Lucia, social furiosiRenato Biancardi è finito nel mirino dei telespettatori del Grande Fratello Vip per una frase rivolta a Blu Barbara Prezia su Lucia Ilardo.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, bufera su Renato Biancardi: la frase su Lucia scatena il web; Ecco perché il Grande Fratello Vip va in onda stasera e con quale novità; Grande Fratello Vip, scontro tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Sei una prima donna; Grande Fratello Vip, Blu nel mirino: mutande come trofeo e scoppia il caos.

GF Vip, Renato al centro delle critiche per una frase su Lucia! Cos'ha detto?Cresce la tensione al Grande Fratello VIP per uno scontro tra due concorrenti, che divide il pubblico e alimenta polemiche sui social. serial.everyeye.it

GF Vip: Renato sbotta contro Lucia! Fai l’onesta, è solo strategiaNuovo durissimo scontro al Grande Fratello Vip tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Volano accuse di strategia e falsità nella Casa. mondotv24.it

Una notte sotto le coperte e poi il racconto che accende la Casa: Renato parla a un’altra concorrente dell’intimità con Lucia - facebook.com facebook

Scintille tra Lucia e Renato: “Devi essere onesta” #GFVIP x.com