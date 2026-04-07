Germania serve ok esercito per lunghi viaggi esteri degli uomini in età di leva

In Germania, è stato introdotto un nuovo requisito per gli uomini in età di leva che intendono partire per viaggi all’estero. Prima di poter intraprendere un viaggio internazionale, questi devono ottenere un'autorizzazione dall’esercito. La normativa riguarda tutte le persone soggette al servizio militare e si applica ai lunghi spostamenti verso paesi esteri. La misura è stata comunicata dalle autorità militari e riguarda sia motivi di studio che di lavoro o altri motivi personali.

Germania. Per gli uomini in età di leva militare serve ora l’autorizzazione dell’esercito prima di partire per viaggi all’estero. Servizio di Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Germania, serve ok esercito per lunghi viaggi esteri degli uomini in età di leva Germania, viaggi all’estero per oltre 3 mesi: uomini dovranno chiedere permesso all’esercito(Adnkronos) – Gli uomini tedeschi in età da servizio militare dovranno chiedere il permesso all'esercito per lasciare il Paese per periodi superiori... Serve il permesso dell’esercito per andare all’estero: scoppia il caso in Germania. “Anticamera della leva obbligatoria”Berlino, 6 aprile 2026 – Una clausola nascosta nelle pieghe della nuova legge sul servizio militare sta facendo discutere in Germania. Germania, serve ok esercito per lunghi viaggi esteri degli uomini in età di leva Temi più discussi: Germania, serve ok esercito a lunghi viaggi esteri degli uomini in età di leva; In Germania serve l'ok dell'esercito per soggiorni di 3 mesi all'estero; Germania, ai maschi arruolabili serve l’ok per viaggiare all’estero; Germania, per gli uomini in età di leva serve l'ok dell'esercito per fare viaggi lunghi. Germania, serve ok esercito a lunghi viaggi esteri degli uomini in età di levaIn Germania gli uomini tra i 17 e i 45 anni devono ottenere un'autorizzazione delle forze armate (Bundeswehr) per soggiorni all'estero superiori a tre mesi. (ANSA) ... ansa.it In Germania serve l'ok dell'esercito per soggiorni di 3 mesi all'esteroAGI - In Germania gli uomini fino a 45 anni di età devono segnalare all'esercito i soggiorni prolungati all'estero. Lo prevede la nuova legge sul servizio militare adottata da Berlino all'inizio dell' ... msn.com #Tg2000 - Germania, serve ok esercito per lunghi viaggi esteri degli uomini in età di leva #7aprile #Tv2000 #Germania #LevaMilitare @tg2000it x.com "Il fallimento Italia sarà quello della Germania": Lahm ora spaventa i tedeschi, "C'è solo un esempio" - facebook.com facebook